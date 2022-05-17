إيران تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي على المجلس الأمن ان يتخذ إجراءات عاجلة لمحاسبة هذا الكيان.

وأوضحت زهراء إرشادي: كل يوم نرى جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. أن "شيرين أبو عاقلة" الصحافية الفلسطينية استشهدت بوحشية على يد قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة حتى يكون صوت الشعب الفلسطيني رمزاً وطنياً. الصمود والاستقرار ضد العدوان والاحتلال لن ينقطع الى الابد.

وانتقدت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلية المستمرة، مضيفتا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تطالب الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي. والإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الكيان على الجرائم الدولية التي ارتكبها على مدى عقود.

وتدعو الجمهورية الإسلامية الايرانية الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساءلة هذا الكيان.

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