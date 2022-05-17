الانتخابات النيابية اللبنانية.. إعلان المرشحين الفائزين في 12 دائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المولوي: "على الرغم من كل الصعوبات والتشكيك، فإننا استطعنا إنجاز الاستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة. وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر في عملنا، ولا في عمل الموظفين والقضاة"، مشيراً إلى أنّ "نِسَب الاقتراع ليست منخفضة، بل جيدة، وهي تقريباً مثل النِّسَب في الانتخابات البرلمانية عام 2018، أو أقل قليلاً منها".

وتوزّع النواب ضمن أحزابهم حتى اللحظة وفق التالي:

تحالف حزب الله وحركة أمل: 32 نائباً

التيار الوطني الحر: 20 نائباً

حزب القوات اللبنانية: 18 نائباً

حزب الكتائب: 5 نواب

حزب الطشناق: 2

حزب المردة: 2

المستقلون: 14 نائباً

المجتمع المدني: 11 نائباً

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