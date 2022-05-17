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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٤ ص

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الانتخابات النيابية اللبنانية.. إعلان المرشحين الفائزين في 12 دائرة

الانتخابات النيابية اللبنانية.. إعلان المرشحين الفائزين في 12 دائرة

أعلن وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام المولوي، المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة، بينما ستصدر نتائج الدوائر الأخرى تباعاً فور الانتهاء من فرز الأصوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المولوي: "على الرغم من كل الصعوبات والتشكيك، فإننا استطعنا إنجاز الاستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة. وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر في عملنا، ولا في عمل الموظفين والقضاة"، مشيراً إلى أنّ "نِسَب الاقتراع ليست منخفضة، بل جيدة، وهي تقريباً مثل النِّسَب في الانتخابات البرلمانية عام 2018، أو أقل قليلاً منها".

وتوزّع النواب ضمن أحزابهم حتى اللحظة وفق التالي:

تحالف حزب الله وحركة أمل: 32 نائباً

التيار الوطني الحر: 20 نائباً

حزب القوات اللبنانية: 18 نائباً

حزب الكتائب: 5 نواب

حزب الطشناق: 2

حزب المردة: 2

المستقلون: 14 نائباً

المجتمع المدني: 11 نائباً

/انتهى/

رمز الخبر 1923807
https://ar.mehrnews.com/news/1923807/

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