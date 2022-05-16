لبنان تعلن عن المرشحين الفائزين في 7 دوائر انتخابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام المولوي: "رغم كل الصعوبات والتشكيك استطعنا إنجاز الاستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عم الموظفين والقضاة، مشيراً إلى أنّ "نسب الاقتراع ليست منخفضة بل جيدة، وهي تقريباً مثل النسب في الانتخابات البرلمانية عام 2018".

وبحسب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي توزعت نتائج فرز الأصوات كالتالي: دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين) بلغت نسبة اقتراع 46.6%، وفاز كلّ من: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد في صيدا. وفي جزين: سعيد الأسمر، شربل مسعد، غادة أيوب.

وفي دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا) بلغت النسبة 48.8%، وفازت لائحة واحدة والتي تضم: نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران وميشال موسى.

وفي دائرة البقاع الأولى (زحلة)، بلغت النسبة 49.5%، وفاز كلّ من: جورج عقيص، الياس اسطفان ، بلال الحشيمي، رامي أبو حمدان، سليم عون، جورج بوشكيان، ميشال ضاهر.

وفي دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي - راشيا) بلغت النسبة 42.47%، والفائزون هم: قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون وغسان السكاف.

وفي دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) فاز: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، جميل السيد، سامر التوم، ينال صلح، وملحم الحجيري. كما فاز أنطوان حبشي.

وفي دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)، بلغت نسبة الاقتراع 63.4%، وفاز: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا وسليم الصايغ.

وفي دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، بلغت النسبة 47.39%، والفائزون هم: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة وكميل شمعون.

وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قائمات انتخابية، تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

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