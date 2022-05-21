اجتماع اللجنة الإقتصادية الإيرانية السلوفاكية خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي، جان أورلوك، الذي يزور طهران لحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، قد التقى صباح اليوم السبت مع مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري.

واشار مساعد وزير الخارجية الايراني للدبلوماسية الاقتصادية إلى تاريخ التعاون بين إيران وسلوفاكيا في مجال الصناعة ، واعتبر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بأنه خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

ولفت إلى الطاقة الكبيرة للاقتصاد الإيراني ، واستعرض التقدم الذي أحرزته ايران في مجال التقنيات الحديثة مشددا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الميزة في التعاون الثنائي.

ومن جهته، عبر جان اورلوك عن ارتياحه لزيارة إيران، معتبراً الطاقات الاقتصادية للبلدين بأنها عالية، قائلاً: "إن البلدين لديهما أسس جيدة للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والآلات والمعدات والتقنيات الحديثة ، والتي سيجري ايلاء الاهتمام بها في المسودة النهائية لوثيقة اللجنة الاقتصادية المشتركة".

وأشار نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي ووصف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعاون الثنائي بانها مهمة وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر.

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