صفري يعقد عدة اجتماعات في الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايرانية للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، عقد خلال زيارته للهند، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في هذا البلد، وبحث بعض العقبات والتحديات في مجال التعاون الاقتصادي، وسبل تطوير العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين وشركات القطاع الخاص.

والتقى مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية، خلال الزيارة التي استغرقت يومين ، ببعض الوزراء ومساعديهم ومسؤولي الاجهزة الاقتصادية الهندية الهامة، وكذلك الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والنقل والصناعة والطاقة.

وتناولت اجتماعات الوفد الايراني في بداية الزيارة إثارة القضايا والمشكلات ومراجعة الحلول وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، ورسم خارطة طريق للعلاقات كما تم مناقشة استثمار الشركات الهندية في المنطقة الحرة في جابهار، وشدد صفري على ضرورة إسراع الجانب الهندي في الوفاء بالتزاماته في تشغيل المعدات التي جرى نصبها في ميناء الشهيد بهشتي في جابهار.

وأشار مساعد وزير الخارجية الهندي دامو رافي خلال لقائه صفري، الى تأكيد كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز التعاون مشيدا بلقاءات صفري والوفد المرافق له في الهند. وضمن تشديده على التعاون الترانزيتي والطاقات الوفيرة في هذا المجال قال: "نحن قادرون على حل المشاكل القائمة وتحسين التجارة بشكل كبير بين البلدين من خلال مواصلة التعاون والمشاورات".

وفي إطار المتابعة السريعة والمستمرة للمواضيع والتخطيط اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين الجهات ذات الصلة في البلدين بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك استخدام خطوط النقل الإقليمية، وخاصة ممر النقل بين الشمال والجنوب.

/انتهى/