شمخاني يزور طاجيكستان / ملف أفغانستان على جدول الأعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني في الجلسة الرابعة للحوار الأمني الإقليمي المقرر عقده يوم الجمعة 26 يونيو في العاصمة طاجيكستانية دوشنبه.

وسيناقش الاجتماع، الذي سيحضره وزراء ومستشارون وممثلون عن مجلس الأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان، اخرالتطورات في أفغانستان.

وعلى هامش هذا الاجتماع، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مع نظرائه على انفراد لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأقيمت سلسلة من جلسات الحوار الأمني الإقليمي عام 2019 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الايرانية. وجدير بالذكر ان الجمهورية الإسلامية الايرانية استضافت الاجتماعَين الأول والثاني بطهران ودولة الهند استضافت الاجتماع الثالث في نيودلهي.

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