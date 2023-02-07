شمخاني: العلاقات الإيرانية الروسية تتطور وتتعمق

وأفادت ومالة مهر للأنباء، أنه قال علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، الذي يزور موسكو للمشاركة في اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الخامس ، في مقابلة حول هذه الزيارة : ان العلاقات الإيرانية الروسية بمختلف أبعادها ، بما في ذلك العلمية والصناعية والترانزيت والممرات والبنية التحتية والعلاقات الأمنية وكذلك الحرب ضد الإرهاب في سوريا والعلاقات الدفاعية والعسكرية تتطور وتصبح أعمق وأكثر جوهرية.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "من أجل مراجعة خارطة الطريق هذه في مختلف المجالات ومجالات الطاقة ، كان من الضروري مراجعة ما قرره قادتنا وعرض ذلك على السلطات الروسية". في الوقت نفسه ، قام زميلي في روسيا السيد باتروشيف بزيارة متبادلة إلى طهران منذ فترة ، وعلينا أن نرد على هذه الزيارة بزيارة مماثلة ونراجع ما قررناه بشأنها.

وفي إشارة إلى اجتماع الحوار الأمني الإقليمي حول أفغانستان ، قال شمخاني: إن ندوة ستعقد أيضًا حول أهم القضايا التي تواجهها الدول المحيطة بأفغانستان فيما يتعلق بالأمن والمشكلات والمعاناة التي عانى منها الشعب الأفغاني بسبب عدم كفاءة المحتلين في إدارة أفغانستان في ذلك الوقت ، ووجودهم في هذا البلد وإطلاق الامور على عواهنها ، وهذه الامور خلقت اليوم صعوبات يمكن أن تصبح نقطة أزمة إقليمية.

وسيعقد الاجتماع الخامس للحوار الأمني الإقليمي في موسكو يوم الأربعاء.

وفي هذا الاجتماع ، الذي سيعقد بحضور الأمناء والمستشارين وممثلي جهاز الأمن القومي لدول الجوار لأفغانستان ، سيتم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد .

وعلى هامش هذا الاجتماع ، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع بعض نظرائه على انفراد ويناقشون قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

كما سيعقد شمخاني اجتماعا مع نظيره الروسي لبحث القضايا الثنائية ومتابعة المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية المشتركة بين البلدين. الى ذلك سيلتقي شمخاني ويتحدث مع بعض كبار المسؤولين الآخرين في الاتحاد الروسي.