تفاصيل جديدة عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل موقع المعلومة عن مصدر مطلع الاثنين، ان “النيران اشتعلت داخل القاعدة العسكرية الامريكية من جهة السحيل الواقعة بناحية البغدادي”.

واضاف ان “النيران اشتعلت بعد تعرض القاعدة لهجوم صاروخي بستة صواريخ طراز غراد 122 ملم”.

في السياق، كشف مصدر أمني أن قوة أمنية عثرت على منصة الإطلاق التي استخدمت في قصف قاعدة عين الأسد.

هذا وتبنى فصيل المقاومة الدولية مسؤوليته عن عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بستة صواريخ.

من جهته قال مسؤول في التحالف الأمريكي إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

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