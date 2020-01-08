تفاصيل عن قصف قاعدة "عين الاسد" الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عم مصادر مطلعة في الحرس الثوري أنه تم تحديد 104 أهداف من المواقع التابعة لأمريكا والدول المتحالفة معها في المنطقة ولو ارتكب الامريكيون أي حماقة سوف يتم استهداف هذه المواقع.

وأضاف المصدر: ان 80 أمريكيا قد لقي مصرعه اثر هذه القصف، كما وألحقت خسائر كبيرة بعدد من الطائرات المسيرة والمروحيات والعديد من المعدات العسكرية.

وأوضح هذا المصدر: تم فجر اليوم الاربعاء استهداف قاعدة "عين الاسد" الامريكية عبر 15 صاروخا دون أن ترصده المنظومة الرادارية الامريكية.

ويقال أن دقة وقوة هذه الصواريخ كانت لدرجة أن بعض منها أدت الى تدمير عدة أهداف حساسة بشكل متزامن.

وتعد قاعدة عين الاسد من أهم القواعد العسكرية في العراق وتستقر فيها عدة مروحيات وطائرات درون كما تحتضن القاعدة اربعة الاف من العسكريين الامريكيين.

ووفقا لهذا التقرير أن الجرحى الامريكيين أثر هذا القصف قد نقلوا الى بغداد والجيش الامريكي طلب المساعدة من القطاع الصحي في العراق./انتهى/.