استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر إن "الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق استهدف مواقع حساسة داخل القاعدة وكبد قوات الاحتلال الأمريكي خسائر".
من جهة أخرى صرحت المصادر إن قاعدة عين الأسد تعرضت للاستهداف بطائرة مسيرة.
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أفادت مصادر عراقية، فجر اليوم السبت، بتعرض الجانب العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار لقصف أسفر عن خسائر.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر إن "الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق استهدف مواقع حساسة داخل القاعدة وكبد قوات الاحتلال الأمريكي خسائر".
من جهة أخرى صرحت المصادر إن قاعدة عين الأسد تعرضت للاستهداف بطائرة مسيرة.
/انتهى/
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