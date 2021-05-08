  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٠٩ ص

استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

أفادت مصادر عراقية، فجر اليوم السبت، بتعرض الجانب العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار لقصف أسفر عن خسائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر إن "الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق استهدف مواقع حساسة داخل القاعدة وكبد قوات الاحتلال الأمريكي خسائر".

من جهة أخرى صرحت المصادر إن قاعدة عين الأسد تعرضت للاستهداف بطائرة مسيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914234
https://ar.mehrnews.com/news/1914234/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات