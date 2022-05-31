اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر جزئي على النفط الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: "صادرات النفط هي وسيلة مهمة لكسب النقد الأجنبي لروسيا، وأنا أرحب بحقيقة أن الاتحاد الأوروبي وافق على العمل معا بشأن إجراءات من شأنها أن تقلل اعتمادنا في مجال الطاقة على روسيا".

كما أشار ماتسونو إلى أن اليابان تدعم رغبة دول مجموعة السبع (G7) لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة من الاتحاد الروسي. وقال: "لقد كان قرارا صعبا للغاية بالنسبة لبلدنا، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط، ولكن الآن هو الوقت الذي تكتسب فيه وحدة مجموعة السبع أهمية كبيرة".

وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تشمل، على وجه الخصوص، حظرا جزئيا على استيراد النفط الروسي.

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