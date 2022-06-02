قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطروح ضد ايران لن يساعد على إحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اوليانوف في صفحته على التويتر ان هناك شائعات عن وجود مسودة قرار بشأن ايران يمكن ان توضع على الطاولة في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك سؤالين يطرحان في هذا المجال: هل ان مثل هذا القرار سيكون مفيدا لحفظ العلاقات بين طهران والوكالة الدولية ؟، هل هذا القرار سيساعد على احياء الاتفاق النووي؟؛ انا اشك في ذلك.

ويأتي هذا الموقف الروسي بالتزامن مع موقف صيني مماثل حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جائو ليجيان" معارضة بلاده لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران مطالبا اميركا باتخاذ قرار سياسي على وجه السرعة والرد على الهواجس المشروعة لايران.

وأشار ليجيان في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الخميس الى التقارير الواردة بشأن مسودة قرار قدمته اميركا ودول الترويكا الاوروبية بشأن البرنامج النووي الايراني قائلا ان الصين تعارض ممارسة الضغط على ايران عبر ممارسة الضغط على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف ليجيان ان الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا بان الضغط لايستطيع حل أية مشكلة بل يزيد التوتر فقط ويعقّد الاوضاع. /انتهى/