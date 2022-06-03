استشهاد 3 مواطنين وإصابة 21 باعتداء إرهابي على حافلة جنوب دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حافلة تقل مدنيين قادمين من مدينة حلب إلى دير الزور تعرضت لاعتداء إرهابي عند مفرق البشري بمنطقة الشولا أدى لاستشهاد 3 منهم وإصابة 21 آخرين بعضهم في حالة حرجة”.

مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي قال: “تم إبلاغنا عن تعرض حافلة تقل مدنيين بمنطقة الشولا لاستهداف إرهابي فأرسلنا سيارات الإسعاف التابعة للمديرية والهلال الأحمر حيث تم نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مشفى الأسد بمدينة دير الزور”.

بدوره بين مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة وسببها تعرضهم لشظايا انفجار قذائف وطلقات نارية من بنادق آلية لافتا إلى أن كوادر المشفى في حالة استنفار تام وتقوم بالمداخلات الطبية والجراحية والإسعافية اللازمة للجرحى.

/انتهى/