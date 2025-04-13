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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠٧ م

ابو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن المشرفة إلى جانبهم

ابو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن المشرفة إلى جانبهم

اكد المتحدث باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، ان فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة اليمنية المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى.

واضاف: إن فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً.

رمز الخبر 1956601

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