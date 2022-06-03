أنقرة مسؤولة عن تهجير آلاف الأسر الكردية في “كردستان العراق”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الهادي ان” اجندة انقرة في كردستان العراق باتت واضحة وهناك اطماع للسيطرة على مناطق واسعة من خلال نشر قواعد ومعسكرات بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”

واضاف عبد الهادي،ان” ضعف حكومة بغداد ووجود قوى واحزاب كردية مؤيدة لانقرة دفع الاخيرة الى استمرار التوغل في كردستان دون ادراك خطورته على ملف الامن القومي العراقي مؤكدا بان انقرة مسؤولة بشكل مباشر عن تهجير الاف الاسر الكردية وتدمير عشرات القرى في الاقليم”.

واشار عبد الهادي ان” مايحدث في كردستان احتلال وانتهاك للسيادة الوطنية وتجاوز لكل مبادى حسن الجوار”.

وتتوغل القوات التركية اكثر من 200 كم في اقليم كردستان العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.

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