ارتفاع حصيلة ضحايا مسيرات انقرة في سوريا الى 30 قتيلا وخلق فتنة عربية كردية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/، ان" مسيرات انقرة شنت 17 غارة على اهداف مدنية في مناطق متفرقة من سورية منها كوباني ومحيط منبج وغيرها بذريعة مهاجمة قوات قسد الكردية المتحالفة مع واشنطن".

واضافت،ان" اكثر من 30 مدني على الاقل قتلوا في غارات المسيرات التركية التي تستهدف كل شي في مسعى لدفع الوية المؤيدة اليها للسيطرة على مدن وقصبات ذات غالبية كردية وانهاء وجودها".

واشارت الى ان" تركيا تقود حرب قد تؤدي الى تمزيق المجتمع السوري من خلال خلق فتنة عربية – كردية عبر دفع الوية الى الدخول وارتكاب مجازر بحق المدنيين ما يؤدي الى ارتدادات قاسية".

يذكر ان انقرة تحاول السيطرة على جميع المدن ذات الغالبية الكردية في سوريا وانها اي وجود لقسد رغم ان الاخيرة متحالفة مع واشنطن لكنها لم تقدم اي شي وتركتها للنيران.

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