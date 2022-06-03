الجيش الايراني يفتخر بالتزامه بمبادئ الثورة الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدر بيانا بمناسبة 4 يونيو ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) وانتفاضة 5 يونيو الدموية.

وجاء نص البيان فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ المجيد للثورة الإسلامية الإيرانية مليء بالصعود والهبوط التي شكلت عملية تشكيل وانتصار ونمو الثورة الإسلامية.

4 يونيو هو أحد الأيام الحزينة للشعب الايراني وذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) الذي بانفاسه الروحانية صار مصدر تطورات في ايران والعالم باكمله.

اما 5 يونيو هو مصدر صحوة الشعب الايراني وقيامه على النظام الاستبداد، التي هزت جذور النظام البهلوي الفاسد كصفعة عاصفة ووفقًا لمؤسس الثورة الإسلامية اصبحت ذا مكانة واهمية خاصة كحركة امام الحسين (ع).

وسبب وفاة الإمام الخميني (رض) في 4يونيو 1989مأساة وحزن للشعب الايراني ولكن باختيار الصالح من قبل الامام الخميني(رض) لاختيار الامام الخامنئي (مد ظله العالي ) لقيادة الثورة من بعده سبب التئاما لجروح الشعب الايراني . وفي ظل هذه القيادة حققت الثورة الإسلامية إنجازات كبيرة وأصبحت "مصدر النعم العظيمة".

ويتمنى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء إحيائه لذكرى 4 يونيو و5 يونيو أعلى المراتب لشهداء الثورة، ويقدم التعازي بمناسبة الذكري الـ33 لرحيل مفجر الثورة الإمام الخميني(رض) .

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