خطاب الإمام الخميني (رض) كان وثيقة ورؤية إستراتيجية للنضال ضد نظام الهيمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض)( 4 يونيو 1989) وإحياء ذكرى انتفاضة 15 خرداد (5 يونيو عام 1963) الدامية. واشارت إلى تحقيق المعايير الإسلامية واستقلال البلاد واكتفاءها الذاتي كأهداف ومثل رئيسية للإمام الراحل (رض).

وجاء في البيان: ان يوم 4 يونيو عام 1989 ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية كان يوم حزين ومؤلم على الشعب الايراني، والامة الاسلامية فقدت عبد صالح و مجاهد في سبيل الله والذي استطاع خلال انتفاضة 15 خرداد (5 يونيو عام 1963) الدامية مع قوة الايمان بالله سبحانه وتعالى يرفع علم مكافحه الظلم والجور والطاغوت. الانتفاضة التي أدت مع استمرار النضالات الشعبية بقيادة الإمام الحكيم إلى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة عام 1979 وجلب الاستقلال والحرية والسيادة الإسلامية للأمة الإيرانية.

وتابع البيان: ان تقدم الشعب الايراني في جميع المجالات بعد كل المصاعب والضغوطات والعقوبات التي واجهتها البلاد كان مرهون بأوامر الولاية الفقيه والسياده الدينية. وينبع من التفكير الخالص والإبداعي لذلك الإمام. "وخلفه الصالح هو آية الله العظمى الإمام الخامنئي (رض) ومن خلالهما، تم وضع نموذج مناسب لحكم المجتمعات البشرية وضمان السعادة الدنيوية والعالمية على الدول الأخرى بحيث تصل دعوة الصحوة الإسلامية للأمم والحركات المناهضة للغطرسة إلى أقصى الأرض ، كما لجأ دعاة الحرية في العالم بشكل متزايد إلى مدرسة مؤسسين الثورة الإسلامية لمحاربة الغطرسة العالمية وأيديولوجيتهم.

وفي ختام البيان، دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تخليدا لذكرى الإمام الخميني(رض) وشهداء الثورة الإسلامية وخاصة انتفاضة 5 يونيو الدامية، الشعب الايراني لاحياء ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية والمشاركة في المراسم واكدت ان تصريحات الإمام الخميني (رض) كانت وثيقة ورؤية استراتيجية لمقاومة نظام الهيمنة ومنارة الأمة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية والأمم الإسلامية الأخرى.

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