  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٠٦ م

بنغلاديش... مصرع 22 شخصا على الأقل جراء حريق بمستودع

بنغلاديش... مصرع 22 شخصا على الأقل جراء حريق بمستودع

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 450 آخرون بحريق في مستودع حاويات في مدينة سيتاكوندا جنوب شرق بنغلاديش، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "فرانس برس" عن أبو الكلام آزاد قائد الشرطة المحلية: "لقي22 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب نحو 450 بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء و 10 من رجال الشرطة. ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم".

وبحسب الوكالة فإن سبب الحريق غير معروف. وأن حوالي 600 شخص يعملون في المستودع.

من جهته قال رئيس منطقة شيتاغونغ، مؤمن الرحمن للوكالة، إن الحريق تم احتواؤه إلى حد كبير صباح الأحد (بالتوقيت المحلي).

بدوره لفت مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

/انتهى/

رمز الخبر 1924298
https://ar.mehrnews.com/news/1924298/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات