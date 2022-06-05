بنغلاديش... مصرع 22 شخصا على الأقل جراء حريق بمستودع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "فرانس برس" عن أبو الكلام آزاد قائد الشرطة المحلية: "لقي22 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب نحو 450 بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء و 10 من رجال الشرطة. ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم".

وبحسب الوكالة فإن سبب الحريق غير معروف. وأن حوالي 600 شخص يعملون في المستودع.

من جهته قال رئيس منطقة شيتاغونغ، مؤمن الرحمن للوكالة، إن الحريق تم احتواؤه إلى حد كبير صباح الأحد (بالتوقيت المحلي).

بدوره لفت مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

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