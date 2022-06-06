الرئيس الإيراني يدعو لتشكيل مجلس إقليمي للحفاظ على البيئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، اعتبر دور المجلس الاعلى للبيئة هام للغاية في مجال التنفيذ المؤثر لخطط البيئة، قائلاً: "ان هذا المجلس باعتبار مكانة اعضائه الحقيقيين والمعنويين، يعد سندا حقوقيا قويا لمنظمة الحفاظ على البيئة، ومن شأنه ان يساعد هذه المنظمة بشكل لائق ومناسب في رفع العقبات والمشكلات التي تواجهها في المضي قدما بتنفيذ سياساتها وخططها".

وأكد حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، على استعداده لعقد اجتماعات المجلس الاعلى للبيئة في أي وقت تطلبت الحاجة، موعزا بإعداد الحلول لتسهيل وتسريع التنفيذ المؤثر لمهام منظمة الحفاظ على البيئة استنادا الى الوثائق الاساسية كالدستور الذي جعل كل السياسات التنموية فرعا على الحفاظ على البيئة والسياسات التي أبلغها قائد الثورة وسائر القوانين المعنية، من اجل مناقشتها في اجتماعات هذا المجلس والمصادقة عليها.

وتقدم الرئيس الايراني باقتراح من اجل متابعة موضوع الغبار، وذلك عبر تشكيل مجلس إقليمي للحفاظ على البيئة، ومتابعة هذه المشكلة وتسويتها بمحورية ايران وبالمشاركة مع دول المنطقة، معبراً عن ترحيبه بالتعاون مع المنظمات الدولية في قضايا البيئة، ومشدداً على ضرورة طرح رؤى ايران في الاوساط الدولية وفق الأسس والمبادئ المقبولة لدى الجمهورية الاسلامية وبشكل مدروس تماما.

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