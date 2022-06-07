إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الجوار لاحلال السلام والهدوء في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس مقتدائي، الذي توجه إلى أرمينيا لحضور اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على ضرورة التعاون والتفاعل المشترك بين دول المنطقة لتحقيق السلام والأمن الدائم.

وأضاف: الدول من خارج المنطقة الذي تتجاهل منافع الدول الاخرى ولديها نهج استغلالي للمنطقة بأسرها، تضر بالسلام الحقيقي وعملية الأمن في المنطقة.

وتابع مقتدائي: "لقد خلق هذا الاجتماع فرصة لإعادة تحديد جولة جديدة من التعاون والتنسيق والوحدة على أساس صداقة الأمم في منطقة أوراسيا، وفي هذا الصدد، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة للتعاون والتفاعل مع دول الجوارفي مسار إحلال السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

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