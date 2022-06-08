رئيسيّ إيران وروسيا يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي نهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، أن الكرملين، قال في بيان له، إن بوتين أعرب لرئيسي عن تعازيه في حادث السكة الحديد الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة أرواح بشرية.

وأضاف البيان أن الجانبان بحثا أهم قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وحول برنامج طهران النووي، أكد الجانبان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذ هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتمده، بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيسي تطرقا أيضا إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، حيث تم التأكيد مجددا على الالتزام بمواصلة العمل في إطار "عملية أستانا" لدعم التسوية السورية.

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