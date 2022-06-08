العلاقات الإيرانية الهندية تصب في مصلحة البلدين وتنهض بأمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وزراء الهند، أعلن مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزيرخارجية الجمهورية الإسلامية، حين أمير عبد اللهيان، أن العلاقات الثنائية بين طهران ونيودلهي ستقود الى النهوض بأمن ورفاهية البلدين والمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة له على تويتر: "يسعدني أن أستضيف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لإجراء مناقشة مثمرة حول تطوير العلاقات الحضارية القائمة منذ قرون بين الهند وإيران، وأضاف أن "علاقاتنا تصب في مصلحة البلدين وقد قادت الى النهوض بامن ورفاهية المنطقة".

ويزور وزير الخارجية الإيراني العاصمة الهندية نيودلهي فجر اليوم الأربعاء ويجري اجتماعات مع كبار المسؤولين الهنود لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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