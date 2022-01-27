عبد اللهيان: لم نعقد أي محادثات مباشرة مع الأمريكي/ 29 حالة وفاة بكورونا

عبداللهيان: المفاوضات تسير بشكل جيد/ لم نعقد أي محادثات مباشرة مع الأمريكي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني "محمود عباس زاده مشكيني" ان وزير الخارجية الايراني اكد خلال اجتماعه مع اللجنة البرلمانية على أنه "حتى الآن لم نجري محادثات مباشرة مع الأمريكيين وأن المحادثات تسير على ما يرام حتى الآن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني "عباس زاده مشكيني"، اشار في تصريح له على هامش اجتماع اعضاء اللجنة البرلمانية بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الاربعاء، الى التوضيحات التي قدمها عبداللهيان للنواب المجتمعين، بأن الفريق الايراني المفاوض لم يعقد أي اجتماع مباشر مع نظيره الاميركي لحد الآن.

واضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني ان الغربيون يحاولون كسب الامتيازات من ايران ويسعون لاثارة الخوف بين شرائح الشعب الا ان مخططهم البالي يؤول الى الفشل كالسابق...

رئيسي: إيران تعلن استعدادها لتوسيع العلاقات مع الهند في جميع المجالات

اعلن الرئيس الايراني في برقيتي تهنئة إلى الرئيس و رئيس الوزاء الهندي ان إيران لديها الإرادة والاستعداد لتوسيع وتعميق العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في برقيتي منفصلتين الرئيس الهندي رام نات كوويند ورئيس الوزراء الهندي نارندر مودي، باليوم الوطني لجمهورية الهند.

وأكد الرئيس الايراني في هذه الرسائل على تعميق وتوسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف رئيسي إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الهند، باعتبارهما دولتين لديهما ثقافة غنية وحضارات قديمة في آسيا، تتمتعان دائمًا بعلاقات ممتازة، كما تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية الإرادة والاستعداد الكامل لتوسيع وتعميق العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات...

في ظل محادثات رفع الحظر؛ كبير المفاوضين الايرانيين يجتمع مع مورا في فيينا

اجرى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، اليوم الأربعاء محاثات ثنائية الجانب مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد مساء اليوم الأربعاء لقاء ثنائي بين كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، و مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

وعقد كبير المفاوضين الايرانيين صباح اليوم لقاء ثنائي مع رئيس الوفد الروسي.

وتتواصل اجتماعات الخبراء في فندق کوبورغ في فيينا بالتوازي مع هذه المحادثات...

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيره القطري القضايا الإقليمية وعددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجهات نظر بلادهم خلال اتصال هاتفي.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية وعددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين. مؤكدا على ضرورة تعزيز الدبلوماسية والحوار لحل القضايا المختلفة.

وفي هذا السياق، كانت القضايا والتطورات الجارية في المنطقة واستمرار المشاورات بين البلدين للحفاظ على السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والعالمية من بين الموضوعات التي ناقشها وزيرا خارجية إيران وقطر ...

الصحة الإيرانية: تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 132 الف و303 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 11 الاف و 851 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و279 الف و410 شخصا...

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