نائب وزير الطاقة یبحث مع الجانب الأفغاني تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والبنى التحتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن همايون حائري والوفد المرافق، التقى اليوم الأربعاء، وزير المالية الأفغاني بالوكالة، عبد الهادي ارغنديوال، ونقل تحيات وزير الطاقة الإيراني ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، رضا أردكانيان، وقدم تقريرا عن إقامة معرض متخصص في مجال الطاقة.

كما قدم شرحا عن أهداف وجدول أعمال زيارته الى كابول، مؤكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وخاصة الكهرباء، ودعا إلى دعم وزير المالية الأفغاني للإسراع في وتيرة تنمية العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية.

وأشار نائب وزير الطاقة الإيراني لشؤون الكهرباء الى إقامة الإجتماع السادس للجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين البلدين في كابول بحضور وزير الطاقة الإيراني، وقدم الى وزير المالية الأفغاني بالوكالة، مسودة مذكرة التفاهم بالإضافة الى عدد آخر من الوثائق المقرر توقيعها في الإجتماع.

الى ذلك، أعرب وزير المالية الأفغاني عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل ايران ، مشيرا الى القواسم المشتركة العديدة بين البلدين وضرورة الإسراع في وتيرة تعزيز العلاقات، مؤكدا دعمه لجميع الخطوات في سياق النهوض بالعلاقات والتعاون لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية.

ثم التقى حائري وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، محمد حنيف أتمر وبحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

ونقل تحيات وزير الطاقة الإيراني، داعيا وزير الخارجية الأفغاني الى دعم التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة عن ترحيبه بالخطوات المتخذة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان في مجال المساعدة على الإعمار في هذا البلد، وكذلك إستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمهاجرين الأفغان على الرغم من المشكلات الناجمة عن الحظر الأميركي المفروض عليها.

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