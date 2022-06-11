حريق كبير يطال 18 حافلة في المحطة المركزية في صفد...السبب مجهول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للتقارير فإن الحافلات تابعة لشركة "نتيفي إكسبرس" العربية من الناصرة.

وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عمدت إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في الموقع، ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن الجليل، ولم تقم الشرطة الإسرائيلية بعد باعتقال المشتبه بهم.

وفي بيان صدر عنها، قالت طواقم الإنقاذ إنها "عملت على إخماد حريق شب في حافلات بالمحطة المركزية بمدينة صفد".

وأضافت "لدى وصول الطواقم اتضح أن ألسنة النيران تلتهم العديد من الباصات، وقد عملت الطواقم على إخمادها بحيث أتت النيران على 18 حافلة".

وأوضحت أنه "لم يبلغ عن إصابات"، مؤكدة أنه "يجري التحقيق في أسباب هذا الحريق".

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