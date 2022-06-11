توقيع وثيقة تعاون استراتيجي شامل بين إيران وفنزويلا مدتها 20 عامًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد الاستقبال الرسمي لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قبل الرئيس الايراني حجة الاسلام ابراهيم رئيسي في قصر سعد آباد ولقاء بعضهما البعض، تم التوقيع على وثيقة تعاون استراتيجي شامل مدتها 20 عامًا بحضور السيد إبراهيم رئيسي ورئيس فنزويلا.

واستقبل رئيسي رسميًا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صباح اليوم السبت في مجمع سعد آباد التاريخي الثقافي.

وفي مراسم الاستقبال الرسمي، وبعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية وفنزويلا، قدم قادة البلدين الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضهم البعض.

وسيعقد رئيسا إيران وفنزويلا اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى بعد المحادثات.

وسيرافق وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين نيكولاس مادورو في زيارته لبلدنا.

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