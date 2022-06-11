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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٤١ م

قيادي في الحشد الشعبي:

يجب تنفيذ الإعدام بحق الارهابيين نصرة لدماء مجزرة سبايكر

يجب تنفيذ الإعدام بحق الارهابيين نصرة لدماء مجزرة سبايكر

عدّ معاون شؤون العمليات في الحشد الشعبي، ياسر حسين، السبت، تنفيذ احكام الإعدام بحق الإرهابيين يمثل نصرة لدماء شباب مجزرة سبايكر الـ 1700 شهيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين في كلمة عن الحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لمجزرة سبايكر ان ”جريمة سبايكر تعتبر أكبر مجزرة ترتكب في القرن 21 اذ اجتمعت فيها كل الأرواح اللئيمة والأحقاد والضغائن الشريرة تجاه هؤلاء الشباب الأبرياء“، لافتا الى ان “هذه المجزرة يجب ان لا تكون عابرة وانما يجب القصاص العادل من كل الإرهابيين والذين أيدوا وشجعوا على ارتكاب تلك المجزرة“.

ويذكر أن إرهابيي جماعة "داعش" الوهابية ارتكبوا في 12 حزيران / يونيو عام 2014 مجزرة بشعة بحق العناصر الامنية، راح ضحيتها قرابة 2000 طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية "سبايكر" في مدينة تكريت شمال بغداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1924444
https://ar.mehrnews.com/news/1924444/

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