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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٠٨ م

نائب عراقی:

مجزرة سبايكر من ابشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبها داعش وازلام النظام السابق

مجزرة سبايكر من ابشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبها داعش وازلام النظام السابق

اعتبر النائب عن تحالف الفتح "فاضل جابر" السبت ان مجزرة سبايكر من ابشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبها داعش وازلام النظام السابق، محذرا القوى السياسية من تغلغل ازلام النظام السابق في صفوفها من جديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جابر في تصريح لـ / المعلومة / انه "مع مرور الذكرى السابعة لجريمة سبايكر توجب علينا ان نحييها بالتوثيق والكشف عن المجرمين ومن ورائهم من مخابرات دولية وإقليمية وباداة تنفيذ من قبل ازلام النظام السابق وداعش" .

وأضاف ان "جريمة سبايكر التي راح ضحيتها المئات من منتسبي الجيش العراقي على يد زمرة من ازلام النظام السابق وداعش من ابشع جرائم العصر الحديث" مشيرا الى انه "من المؤسف ان المجتمع الدولي لم يعر لها أي أهمية مثل الجرائم ضد الإنسانية التي سبقتها مثل حلبجة ومجازر الأرمن في تركيا".

وطالب جابر الاعلام العراقي بـ"ابراز هذه الجريمة النكراء للعالم وبشكل يوازي حجم الماساة الحقيقية التي راح ضحياتها المئات من منتسبي الجيش العراقي".

/انتهى/

رمز الخبر 1915261
https://ar.mehrnews.com/news/1915261/

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