ايران تؤكد على التفاعل والتعاون مع البلدان الأفريقية وخاصة نيجيريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى مشاورات سياسية مع وزير خارجية نيجيريا زبيرو دادا الذي سافر إلى طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية النيجيرية، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال العامين الماضيين.

وأضاف امير عبداللهيان إن حجم التفاعلات الحالية بين البلدين لا تتناسب مع القدرات الموجودة في البلدين ويجب ان تصل هذه التفاعلات الى حد معقول.

وفي إشارة إلى ارادة الحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية على التفاعل والتعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة نيجيريا في إطار السياسة الخارجية لحكومة الـ 13 ، قال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تضع أي قيود على تنمية العلاقات مع نيجيريا ويعتبر اقامة هذا الاجتماع خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية الايراني تحيات الرئيس الايراني إلى نظيره النيجيري محمد بوهاري ودعا بشكل رسمي الرئيس النيجيري لزيارة طهران.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية النيجيري عن ارتياحه لزيارة طهران والعقد الناجح لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وشكر الجانب الإيراني على التنسيق الذي تم من أجل عقد هذا الاجتماع بنجاح، وأضاف: مع التخطيط المناسب تتهيأ الارضية للعديد من الفرص في العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن يساعد تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذه الاجتماع على زيادة مستوى التفاعلات التجارية بين البلدين.

كما أعلن استعداد الجانب النيجيري لزيادة التعاون والتفاعل مع حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال إننا نتوقع أن نشهد تطور هاما للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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