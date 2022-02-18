أمير عبداللهيان يلتقي نظيرته البوسنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لحضور الدورة 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن بوزيرة خارجية البوسنة بيسيرا توركوفيتشقال في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.
/انتهى/
التقى وزير الخارجية الايراني بوزيرة خارجية البوسنة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لحضور الدورة 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن بوزيرة خارجية البوسنة بيسيرا توركوفيتشقال في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.
/انتهى/
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