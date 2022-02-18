أمير عبداللهيان يلتقي نظيرته البوسنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لحضور الدورة 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن بوزيرة خارجية البوسنة بيسيرا توركوفيتشقال في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

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