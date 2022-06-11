إيران تسلم فنزويلا ثاني ناقلة نفط محلية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع رئيسا إيران وفنزويلا، خلال هذه المراسم التي تمت عبر تقنية اتصال الفيديو كونفرانس مع الناقلة أفراماكس في الخليج الفارسي، على مراحل بناء وتشغيل الناقلة العابرة للمحيطات.

وتم التوقيع على وثائق تسليم الناقلة في هذا الاجتماع بين مدير شركة صدرا والجانب الفنزويلي. هذه الناقلة هي ثاني سفينة تبنيها إيران في السنوات الأخيرة بطلب من فنزويلا. ووفقاً للعقد، سيتم تسليم ناقلتين أخريين إلى فنزويلا بعد بنائها.

ويبلغ طول سفينة أفراماكس 250 مترا وعرض 44 مترا وارتفاع 21 مترا وعمق 14/8 مترا في الماء ، وتبلغ /سرعتها 15 عقدة ، وقادرة على حمل 800 ألف برميل نفط./انتهى/