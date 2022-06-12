عبداللهيان: نتمسك باقتدارنا الوطني ضد جشع الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح أدلى به وزير الخارجية الإيرانية للصحفيين بعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الأحد، لاستعراض القضايا المتعلة بالمفاوضات النووية، قال أميرعبداللهيان:

"كلما أظهر الطرف الآخر الجشع خلال المفاوضات النووية، نحن تمسكنا بآلياتنا واقتدارنا الوطني ليعلم هؤلاء بأننا نولي أهمية إلى مصالح الشعب الإيراني وتوفير الرخاء له، وسنواصل تكريس الجهود كافة في هذا الخصوص".

وأوضح أمير عبداللهيان: تم في هذا الاجتماع مناقشة القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران.

وأضاف أن إيران لطالما قامت بمبادراتها وإبداعاتها لقاء السلوك القائم على الحكمة من جانب الطرف الآخر.

واستطرد : لكن عندما يُظهر الطرف الآخر جشعه خلال المفاوضات النووية، نحن أيضا تمسكنا بآلياتنا واقتدارنا الوطني لكي يعلم هؤلاء بأننا نولي أهمية إلى مصالح شعبنا وتوفير الرخاء له، وسنواصل كل جهدنا في هذا الخصوص.

كما تطلع وزير الخارجية الإيرانية بأن يتم رعاية اقتدار البلاد ومطالب الشعب الإيراني وسبل متابعتها، ضمن حزمة الإجراءات المحددة لحثّ كافة الأطراف على العودة إلى الاتفاق النووي والذي يطلق عليه "خطة العمل المشترك الشامل"./انتهى/