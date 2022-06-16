قائد الثورة: يجب أن تكون لجنة التعاون الإيرانية التركمانية نشطة حتى انتهاء الاتفاقات

قائد الثورة: يجب أن تكون لجنة التعاون المشترك بين إيران وتركمانستان نشطة حتى انتهاء الاتفاقات

أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد "علي خامنئي" على أن لجنة التعاون المشترك بين البلدين يجب أن تكون فاعلة بشكل جدي، وأن يتم الانتهاء من الاتفاقيات بمتابعة مستمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي الخامنئي(مد ظله العالي) بالرئيس التركماني سردار بردي محمدوف والوفد المرافق له قبل ظهر اليوم (الأربعاء).

واعتبر سماحة قائد الثورة الاسلامية ان توسيع العلاقات وتعميقها في مصلحة البلدين، مضيفا إن سياسة حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية هي توسيع العلاقات مع دول الجوار وهذه السياسة صحيحة تماما...

اللواء جعفري: ضربات إيران للكيان الصهيوني تضاعفت ومستمرة قبل استشهاد "خدائي" وبعده

أشار القائد السابق لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء، محمد على جعفري، الى الضربات الموجعة التي يتكبدها الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة بينها إيران وقال: ان ضربات ايران لإسرائيل تضاعفت وبعضها لاتزال مستمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المسؤول الإيراني، أضاف قائلا خلال تصريحٍ لوكالة تسنيم الإيرانية: إن الكيان الصهيوني ومسؤوليه يعرفون جيدا الضربات التي تلقوها من الجمهورية الإسلامية حتى الآن وحتى بعضها لا يزال مستمراً ولا يزالوا يتعرضون للضربات. ضربات تلحق بهم في المنطقة وفي مختلف البلدان، ضربات وجهتها لهم المقاومة الإسلامية في المنطقة وفي مختلف البلدان وحتى داخل الأراضي المحتلة...

قاليباف: القرن الحاضر هو قرن آسيا/ سياستنا مبنية على إعطاء الأولوية للجوار

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تُرحّب دائما بالأمن والسلام في المنطقة، مشدداً على ان سياسة المجلس والحكومة هي إعطاء الأولوية للجيران ودول المنطقة في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، لافتاً إلى أن القرن الحاضر هو قرن آسيا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن "قاليباف" قال في مؤتمر صحفي مشترك مع "آلان سيمونيان": السياسة الأساسية للبرلمان والحكومة هي إعطاء الأولوية لجيران ودول المنطقة، وفي هذا الإطار، نحن نستضيف رئيس مجلس أرمينيا.

وأضاف المسؤول اليراني: إن الأولوية الرئيسية لمحادثات اليوم كانت القضايا الاقتصادية والعبور بين البلدين، حيث أجريت محادثات جيدة مع رئيس البرلمان الأرمني...

العميد خوش‌ قلب: لا يملك العدو تقييم عن مدى خطورة ارتكاب أي عدوان على ايران

أكد مساعد قائد عملیات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد "محسن یوسفي خوش‌قلب" على ان الاعداء غير قادرين حتى على تقييم خطر مهاجمة ايران، مؤكدا ان ارتكاب اية حماقة او عدوان على ايران سيواجه الاعداء ردا يجعلهم يعضّون اصابعهم ندماً ولن ينسوه ابدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد قائد عملیات الدفاع الجوي بالجيش، العميد محسن یوسفي خوش‌قلب، تفقد اليوم الاربعاء منطقة الشمال للدفاعات الجوية واطلع على القوة القتالية والاستعداد الدفاعي ومدى سرعة العمل واليقظة لدى القادة ومنتسبي القوات المسلحة في المنطقة.

وقال: "ان الدفاعات الجوية للجيش حصلت على قوة تجعلها قادرة على القيام بعمليات تكتيكية وخلّاقة وغير مرئية ضد العدو في مختلف المجالات، حيث ان اقتدار الجيش جعل إيران تتبوأ مرحلة متقدمة في المنطقة وتوفر الامن المستديم للشعب الايراني والتطور للبلاد"...

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