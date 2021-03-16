الكرملن: نعتبر بشار الأسد الرئيس الشرعي لسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "ديمتري بيسكوف" قال اليوم الثلاثاء إن موسكو تعتبر بشار الأسد الرئيس الشرعي لسوريا وتعمل على حل المشاكل السياسية في البلاد.

وقال "نعتقد اعتقادا راسخا أن بشار الأسد هو الرئيس الشرعي للحكومة السورية. ونحاول حل المشاكل والعقوبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية السورية والمضي قدما نحو حل المشاكل".

واضاف: "هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا، لكن التعاون بين البلدين في شمال سوريا سيستمر".

في غضون ذلك، انتهكت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، ميثاق الأمم المتحدة بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، قائلة إن واشنطن لن تعترف رسمياً بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة!

المصدر: سبوتنيك

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