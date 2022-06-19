القوات الدفاعية الجوية ترصد جميع تحركات الاجانب حتى من خارج المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد عليرضا صباحي فرد في إشارة إلى قوة المراقبة وسيطرة الدفاع الجوي بالمنطقة: يتم تحديث مواقع رادار الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد باستمرار بأنظمة محلية ومتقدمة؛ اليوم، تراقب الدفاعات الجوية خارج حدود البلاد وترصد جميع تحركات الاجانب من خارج المنطقة.

وأضاف: ان اقتدار الدفاع الجوي يعتمد على قدرة المتخصصين المحليين وإنتاج معدات محلية متطورة من قبل القوات الدفاعية.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي، إن الأعداء أنفسهم يدركون قوة الدفاع الجوي الإيراني، مضيفا ان الأعداء يخافون من قوة الدفاع الجوي الإيراني ويعلمون أننا على دراية كاملة وسنرد بشكل حاسم ضد أدنى خطأ من جانبهم .

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