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٠١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٥:٤٦ م

العميد صباحي فرد: هناك اخبار سارّة في مجال الدفاع الجوي سيُعلن عنها عما قريب

العميد صباحي فرد: هناك اخبار سارّة في مجال الدفاع الجوي سيُعلن عنها عما قريب

صرح قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بانه سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن اخبار سارة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي للشعب الإيراني الثوري والمؤمن والابي والمنجب للشهداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال العميد صباحي فرد في إشارة إلى الوضع الحالي لأنظمة الدفاع والانجازات في هذا المجال: "ان الدفاع الجوي للجيش هو الان في أفضل حالاته في ظل العناية الالهية".

وأضاف في وصفه لأبعاد القوة الدفاعية الجوية للجيش: "عندما يقال إن وحدات الدفاع الجوي للجيش الإيراني قوة إقليمية بين دول منطقة غرب آسيا ، فهذا الامر حقيقي، أو عندما يقال أن معدات الدفاع الجوي حديثة أو مضاهية أو حتى أفضل من نظائرها في العالم ، فهو كلام جاد للغاية وحقيقة لا يمكن إنكارها".

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: "إن معدات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تاتي في طليعة المعدات الحديثة في العالم ، ونحمد الله عز وجل على هذه القدرة والقوة الدفاعية".

وفي الختام قال العميد صباحي فرد: "إن شاء الله ، سنعلن في الأيام القادمة عن أخبار سارة وجيدة جدا للشعب الايراني المؤمن والثوري والابي والمنجب للشهداء".

/انتهى/

رمز الخبر 1927604

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