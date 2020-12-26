وافادت وكالة مهر للأنباء وفقا لما نقلته قناة العالم عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، ان العميد علي رضا صباحي فرد قائد قوات الدفاع الجوي قال خلال تفقده وحدة الشهيد ستاري للدفاع الجوي والكتائب الصاروخية التابعة لهذه الوحدة للدفاع الجوي ان مناوراتنا كانت متناسبة مع التهديدات والقدرة على الرد عليها .

وأضاف قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش في هذه الزيارة التفقدية انه وفقًا لمبدأ إعطاء الأولوية للدفاع الجوي ، وبحسب تقييم تقرير مجلس السياسات في القاعدة المركزية ، فإن ما يقرب من 90٪ من الاستجابة للتهديدات الإقليمية وخارج الاقليم تتعلق بقوة الدفاع الجوي وهي قابلة للتحقيق عبر هذا الطريق.

وقال قائد الدفاع الجوي بالجيش ان المناورات المتتالية والناجحة التي أجريناها هذا العام كانت في الحقيقة تتناسب مع التهديدات والقدرة على الرد عليها وفق مبدأ إعطاء الأولوية للدفاع الجوي ، فنحن نحمد الله في هذا الصدد لانه تم اتخاذ تدابير وأعمال كبيرة في مجال العمليات والجاهزية والهندسة وغيرها من المجالات.

واكد العميد أمير صباحي فرد على استخدام المعرفة الحديثة في صيانة واستخدام المعدات الدفاعية وتطبيق الأساليب العلمية والعملية الفعالة ، وتوفير التدريب المستهدف والفعال والمراقبة المستمرة لزيادة فعالية وكفاءة المعدات ؛ وذكران إعطاء المسؤولين والقادة الأهمية لموضوع الصيانة والزيارات المتخصصة ومراعاة مبادئ الصيانة أثناء تشغيل المعدات سيلعب دورًا مهمًا في زيادة عمر المنتجات ، ومنع التلف ، وتقليل الاضرار وتكاليف الإصلاح ، وزيادة القدرة التشغيلية للوحدات .

واشار قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش ، إلى أهمية استخدام وصيانة المرافق والمعدات التنظيمية ووضعها في الاولوية وأضاف إن الحفاظ على الممتلكات وصيانتها واستخدامها بشكل سليم لها دور حاسم وقيِّم في استمرار مهمة المنظمة ، لذا فإن استخدام المرافق والمعدات والإدارة السليمة في استمرار نشاط المنظمة وبقائها أمر مهم للغاية ويستحق النظر فيه.

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