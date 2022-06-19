وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركي حول اخر تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي جاووش أوغلو آخر المستجدات العلاقات الثنائية والاقليمية بين البلدين.

وجدد أوغلو في هذا الاتصال دعوته للوزير الخارجية الايراني حول زيارة أنقرة؛ متطلعا إلى استمرار التواصل بين المسؤولين الإيرانيين والأتراك يسهم في ارتقاء مستوى العلاقات وتطوير التعاون المتبادل.

إلى ذلك ثمن وزير الخارجية الإيراني دعوة نظيره التركي؛ كما لفت إلى رغبة طهران في توسيع الاواصر مع أنقرة أكثر فأكثر، مع تمنياته بمزيد من التشاور بين البلدين في هذا السياق.

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