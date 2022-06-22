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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:٠٤ ص

في رسالة تهنئة؛

وزير الخارجية الايراني يهنئ رئيس كولومبيا المنتخب بفوزه في الانتخابات

وزير الخارجية الايراني يهنئ رئيس كولومبيا المنتخب بفوزه في الانتخابات

هنأ وزير الخارجية الايراني خلال رسالة تهنئة الرئيس الكولومبي المنتخب على فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الرئيس الكولومبي المنتخب بفوزه في الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي .

وكتب أمير عبد اللهيان في صفحته على موقع تويتر: "ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية بشعب كولومبيا على مشاركته في الانتخابات الرئاسية في جو حر وديمقراطي وتهنئ ايضا فوز السيد غوستافو بيترو كرئيس منتخب".

وأضاف وزير الخارجية الايراني نتمنى لكولومبيا حكومة وشعبا كل النجاح في سياق تنمية البلاد وازدهارها.

ويذكر أن غوستافو بيترو انتخب كأول رئيس يساري لكولومبيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1924706
https://ar.mehrnews.com/news/1924706/

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