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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:١٥ ص

في تغريدة له؛

امير عبداللهيان يؤكد على وقوف ايران الى جانب الشعب الافغاني في هذه اللحظات الصعبة

امير عبداللهيان يؤكد على وقوف ايران الى جانب الشعب الافغاني في هذه اللحظات الصعبة

أكد وزير الخارجية الايراني يوم الاربعاء، اننا نقف في اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الشريف والصبور، معلنا أنه سيتم تسليم شحنات المساعدات الانسانية الايرانية بسرعة الى افغانستان لايصالها الى المنكوبين بالزلزال الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر التزاما بواجب الجوار والأخوة، نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الشريف والصبور.

وقدم امير عبداللهيان في تغريدته، التعازي الى أسر ضحايا الزلزال، وتمنى المغفرة للضحايا، وللمصابين الشفاء العاجل.

وأعلن وزير الخارجية الايراني ان شحنات مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية سيتم تسليمها الى افغانستان على وجه السرعة.

ووقع زلزال مدمر في ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق افغانستان فجر الاربعاء، أسفر عن مصرع أكثر من 1000 شخص وإصابة 1500 آخرين.

كما أعلنت السفارة الإيرانية في كابول بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ارسلت طائرتي إسعافات أولية إلى مناطق جنوب شرق أفغانستان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924730
https://ar.mehrnews.com/news/1924730/

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