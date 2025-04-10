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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٥٢ م

السفیر الایراني في موسكو يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي التطورات الاقليمية والدولية

السفیر الایراني في موسكو يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي التطورات الاقليمية والدولية

أجرى كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، مباحثات حول التطورات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو، التقى اليوم الخميس، بنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات في العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، استعرض غروشكو آخر تطورات علاقات روسيا مع أوروبا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى طهران ولقائه مع نظيره الإيراني ووزير الخارجية، وشدّد على أهمية استمرار اللقاءات المنتظمة مع نظيره الإيراني في سياق تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

رمز الخبر 1956478

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