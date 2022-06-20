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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٢٨ م

خلال استقباله السفير الإيراني؛

الخطيب: الدعم الإيراني أسهم في صنع الإنتصارات التي حققتها لبنان

الخطيب: الدعم الإيراني أسهم في صنع الإنتصارات التي حققتها لبنان

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ، علي الخطيب، خلال لقائه السفير الايرانية، محمد جلال فيروزنيا، في زيارة وداعية، أن الدعم الإيراني أسهم في صنع الانتصارات التي حققتها لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، العلامة الشيخ علي الخطيب، تمنى للسفير الإيراني، محمد جلال فيروزنيا، التوفيق في مهماته الجديدة، منوها بـدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجدد العلامة الخطيب شكره للجمهورية الاسلامية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وشعبه في المحن والازمات، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الإيراني للبنان في هذه المرحلة الصعبة، ولا سيما ان الجمهورية الإسلامية قد أسهمت في صنع الانتصارات التي حققتها لبنان في مواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري.

/انتهى/

رمز الخبر 1924676
https://ar.mehrnews.com/news/1924676/

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