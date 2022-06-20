السفير الايراني يبحث مع وزير الإدارة المحلية السوري تعزيز التعاون البيئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي تستدعي تحركاً سريعاً وتضافراً للجهود محلياً وإقليمياً وعالمياً مبيناً أهمية التنسيق القائم مع إيران في هذا المجال بعد توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة حماية البيئة في إيران لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكافحة ظاهرة العواصف الرملية والغبارية والحد منها.

وعبر مخلوف عن إمكانية التعاون المشترك في مجال إدارة النفايات الصلبة والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الإدارة المحلية والبلديات وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومن جهته، أعرب سبحاني عن رغبة بلاده في تطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية مؤكداً أن مسالة البيئة تعتبر من المواضيع المهمة التي يجب العمل عليها بين البلدين وتطويرها.

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