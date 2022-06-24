أمير عبد اللهيان: يجب على شعوب المنطقة أن تقرر مستقبل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

في هذا الاتصال الهاتفي، أكد وزير الخارجية الايراني على جهود طهران ومسقط لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، وشدد على ضرورة متابعة وتنفيذ مختلف الأبعاد والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الايراني إلى سلطنة عمان.

وأشاد أمير عبد اللهيان بدور عمان في تطورات المنطقة وجهودها في إرساء السلام والاستقرار والتعاون بما في ذلك القضية اليمنية.

واضاف امير عبداللهيان نؤكد على الحوار والتعاون الإقليمي وعلى شعوب المنطقة أن تقرر مستقبل المنطقة.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بنهج الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع دول المنطقة، مضيفا: سلطنة عمان جادة في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الايراني الى سلطنة عمان.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر حالة مفاوضات رفع العقوبات.

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