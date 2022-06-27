ايران بامكانها ان تشارك انجازاتها التكنولوجية والمعرفية مع بلدان مجموعة دي8

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين في لقاء مع الأمين العام لمجموعة دي 8 اسياكا عبدالقادر امام، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التعاون مع الدول الإقليمية والدولية والعالمية. مضيفا ان هناك إمكانات في مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية "دي 8 "لزيادة التجارة ونقل البضائع، وهو ما تم إهماله.

وفي إشارة إلى الإنجازات القائمة على المعرفة للشباب الإيرانيين في مجمعات العلوم والتكنولوجيا في بلادنا، قال رئيسي: "يمكن لإيران أن تشارك إنجازاتها التكنولوجية والمعرفية مع دول دي 8."

واعتبر رئيسي أنه من الضروري زيادة التبادل التجاري بين أعضاء مجموعة "دي 8" ، مضيفا على أعضاء هذه المنظمة محاولة زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء مع تفعيل قدراتهم.

وقال رئيسي "الولايات المتحدة لا تريد أن تنمو الدول النامية، وتريدها أن تعتمد هذه الدول على نظام الهيمنة بأي شكل من الأشكال".

ومن جانبه اعتبر "إسياكا عبد القادر إمام" ان إيران أحد الأعضاء النشطين في هذه المنظمة وتوجد مؤسستان مهمتان من" دي 8 "في طهران وهمدان.

ووصف ان منذ توليه منصب الامين العام كان يركز على امكانيات السكانية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة "دي 8" للوصول الى التقدم في جميع المجالات .

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