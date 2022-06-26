الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء العراقي مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في مراسم استقبال رسمي مساء اليوم (الأحد) رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي.

وفي هذه المراسم بعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، قدم الرئيس الايراني ورئيس الوزراء العراقي الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضها البعض.

ومن المقرر ان يلتقي الکاظمي بكبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية خلال زيارته ويبحث معهم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وستستمر زيارة رئيس الوزراء العراقي لايران، يوما واحدا.

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