العراق يحتاج الى توافق وطني وحكومة قوية للوقوف امام تجاوزات أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب عن تحالف الفتح، معين الكاظمي، قال في تصريح له، إن المشهد السياسي المعقد يحتاج إلى توافق وطني وحكومة قوية تقف بوجه التجاوزات الاجنبية مهما كانت ومن اي جهة إقليمية او دولية وإجبارها على احترام سيادة العراق.

وأضاف، أن بعض الكتل السياسية تميل الى هذه الجهة وتلك الدولة على حساب مصلحة البلد”، مشددا على ضرورة “توحيد المواقف إزاء هذه الممارسات والأفعال التي تقوم بها أمريكا وتركيا وبعض الدول الأخرى ضد البلد.

وبيّن النائب عن تحالف الفتح أن جهات سياسية ترتبط بدول خارجية تتآمر على العراق وتجمعهم علاقات مربية وهذا ما يثير حفيظة القوى الوطنية والشعب العراقي.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي قد أكد، في وقت سابق، ان حكومة الكاظمي تتحمل تداعيات بقاء القوات الامريكية في العراق، لافتًا الى أن موقفنا واضح وثابت في ان وجود القوات الامريكية في اي بقعة على ارض العراق لا يخدم امنه واستقراره ولاسباب متعددة.

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