وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف أن “القوات الأمريكية تنتظر البرلمان الجديد ليصوت على بقائها داخل العراق وإعادة نشر قواتها تحت عنوان أو ما يسمى بالاستشارة والتدريب”.

وأشار إلى أن “الصراعات السياسية وضعت ملف خروج القوات الأجنبية من العراق على رف الانتظار “مبيناً أن “القوات الأمريكية تسعى للبقاء داخل العراق من خلال البرلمان الجديد”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، أن تحالفه يعتزم طرح ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق مجددا داخل قبة البرلمان.

ويشار الى ان مجلس النواب السابق قد صوت على إخراج القوات الأمريكية من العراق، لكنه لم ينفذ لغاية الان.

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