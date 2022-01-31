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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٦ ص

القوات الأمريكية تسعى للبقاء داخل العراق من خلال البرلمان الجديد

القوات الأمريكية تسعى للبقاء داخل العراق من خلال البرلمان الجديد

قال المحلل السیاسي هيثم الخزعلي إن “القوات الأمريكية تنتظر برلمان جديد غير البرلمان الذي صوت على خروجها من العراق بشكل كامل “مشيراً إلى أنها “تنتظر البرلمان الجديد ليعاود نشر قواتها مجددا”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف أن “القوات الأمريكية تنتظر البرلمان الجديد ليصوت على بقائها داخل العراق وإعادة نشر قواتها تحت عنوان أو ما يسمى بالاستشارة والتدريب”.

وأشار إلى أن “الصراعات السياسية وضعت ملف خروج القوات الأجنبية من العراق على رف الانتظار “مبيناً أن “القوات الأمريكية تسعى للبقاء داخل العراق من خلال البرلمان الجديد”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، أن تحالفه يعتزم طرح ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق مجددا داخل قبة البرلمان.

ويشار الى ان مجلس النواب السابق قد صوت على إخراج القوات الأمريكية من العراق، لكنه لم ينفذ لغاية الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1921564
https://ar.mehrnews.com/news/1921564/

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