لاعب شطرنج إيراني يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للشطرنج

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في اليوم الأخير من المرحلة الآسيوية من بطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها جورجيا عبر الإنترنت، سُمح لأفضل ثلاثة أشخاص لكل فئة عمرية من كل قارة بالمشاركة في بطولة العالم، وفاز أميررضا بورآقابالا بميدالية فضية.

وأقيمت البطولة على سبع جولات، حيث تنافس بورآقابالا مع لاعبين من الفلبين وإندونيسيا والهند وماليزيا وكازاخستان، وتمكن اللاعب الايراني البالغ من العمر 16 عاماً، من ان ينال المركز الثاني بخمسة انتصارات وتعادل واحد وبمجموع 5.5 نقاط.

الترتيب الحالي لـ بورآقابالا في القسم القياسي هو 2432، وهو اللاعب الأول على مستوى البلاد في الفئة العمرية مابين 16 و 18 عاما.

وتقام بطولة العالم للناشئين في الشطرنج في الفترة من 19 ديسمبر الجاري إلى 23 منه، بمشاركة منتخب الناشئين الإيراني وبحضور بورآقابالا وخمسة لاعبين آخرين.

وحقق الناشئون الإيرانيون الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات وتحت سن 14 و16 عاما من الفتيات والفتيان، انتصارات رائعة في المنافسات الاسيوية للشطرنج.

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